بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا

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يسير لاعب وسط مونبلييه الفرنسي جونيور سامبيا على طريق الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وسيخرج قريباً من المستشفى بحسب ما ذكر ناديه السبت.

وغرّد النادي على موقع تويتر “الكل سعيد جداً لأنك تحسّنت، نأمل في رؤيتك بأسرع وقت في الملاعب”.

وأصيب اللاعب البالغ 23 عاماً بالفيروس الأسبوع الماضي قبل دخوله المستشفى بدءاً من الخميس في مونبلييه وادخاله في غيبوبة مصطنعة.

وأصبح سامبيا أول لاعب من الدرجة الأولى يُصاب رسميا بفايروس كورونا، فيما كان الكوري الجنوبي هيون-جون سوك، لاعب تروا من الدرجة الثانية، أول لاعب محترف في فرنسا يصاب بفيروس “كوفيد-19”.

وكان سامبيا المولود في ليون قد وصل إلى مونبلييه عام 2017 قادماً من نيور، خاض موسمه الثالث مع فريقه دون أن يحظى بموقع أساسي.

وأتى دخول سامبيا المستشفى في وقت كانت رابطة الدوري تحاول استئناف المباريات في يونيو، لكن بعد إعلان رئيس الوزراء ادوار فيليب الثلاثاء وضع حد للموسم الرياضي، كما أعلنت رابطة الدوري الخميس إنهاء بطولتي الدرجتين الأولى والثانية وتتويج باريس سان جرمان بطلاً للأولى.