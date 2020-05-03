تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة حتى نهاية أغسطس 2022

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http://almnatiq.net/?p=859861
المناطق - الرياض

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية عن إعادة جدولة بطولة العالم لألعاب القوى في كوبي باليابان لتقام خلال الفترة من 26 أغسطس – 4 سبتمبر 2022، وذلك بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين في طوكيو 2020 إلى 2021م بسبب وباء فيروس كورونا -19 المستجد.
وكان من المقرر مبدئيًا إقامة بطولة كوبي العالمية خلال الفترة من 17-26 سبتمبر 2021م ولكنها أجلت إلى 2022م لتجنب الصدام مع الألعاب البارالمبية.
وستكون هذه النسخة العاشرة من بطولة العالم بمشاركة حوالي 1300 رياضي من 100 دولة من المقرر أن يتنافسوا في إستاد جامعة النصب التذكاري.

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