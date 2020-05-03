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فريق الهلال التطوعي بالقريات يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق

فريق الهلال التطوعي بالقريات يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق
http://almnatiq.net/?p=859881
الجوف : محمد الحسن

أقام فريق التطوع بمحافظة القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بالمحافظة .
وقدم في هذه المشاركة والتي إستفاد منها زوار الموقع فحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات والنصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية أفراد المجتمع للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .
وتأتي هذه المشاركة ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة في الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية .

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