فريق الهلال التطوعي بالقريات يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق

الجوف : محمد الحسن

أقام فريق التطوع بمحافظة القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بالمحافظة .

وقدم في هذه المشاركة والتي إستفاد منها زوار الموقع فحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات والنصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية أفراد المجتمع للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .

وتأتي هذه المشاركة ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة في الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية .