كفى : مضاعفات كورونا على المدخنين تفوق غيرهم 14 ضعفا

عادل الزهراني - مكة

جددت جمعية كفى للتوعية باضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة دعوتها للمدخنين بسرعة الاقلاع عن السجائر وكافة أنواع التبغ حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الدراسات بينت أن المدخن إن أصيب بكورونا – لا سمح الله – تكون مضاعفات المرض تفوق 14 مرة المصاب غير المدخن مما قد يسبب في عدم استجابته للعلاج ومن ثم وفاته ، وذلك بسبب ضعف الرئتين التي أضعفتها السموم على مدى سنوات الإدمان.

وذكر الحمدان أن كفى عبر فروعها المنتشرة بمنطقة مكة تمارس جميع خدماتها عن بعد خلال هذه الفترة ، وتتلقى الاستفسارات وتقدم الاستشارات الطبية المناسبة من خلال أطباء متخصصين عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما أنها تقدم العلاج مجانا للراغبين في ترك السموم ، سائلا المولى أن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين في هذه الايام المباركة من شهر رمضان الفضيل.