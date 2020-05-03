خيرية الرعاية الصحية بتبوك تواصل أعمالها بتعقيم المنشآت العامة بالمنطقة

المناطق- تبوك:

قامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك بتعقيم وتطهير مركز صحي العزيزية في مدينة تبوك ضمن جهودها ضمن حملة “يداً بيد” التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بهدف الإسهام في مكافحة انتشار وباء كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.

وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور يوسف العلاوي أن العمل الذي تولاه متطوعي ومتطوعات الجمعية يعد استمرارا لجهود الجمعية التي تنطلق من مبادىء المسؤولية المجتمعية كأحد أهم الثوابت التي ترتكز عليها في كافة مناشطها مبيناً أن عمليات التعقيم والتطهير شملت مركز صحي حي العزيزية والصرافات الآلية ومواقف السيارات في الأماكن العامة.