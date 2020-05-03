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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=859892

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ، الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على شمال و وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوحة عام بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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