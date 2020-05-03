احدث الأخبار

13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية
أبرز المواد
 خيرية الرعاية الصحية بتبوك تواصل أعمالها بتعقيم المنشآت العامة بالمنطقة
منطقة تبوك
 كفى : مضاعفات كورونا على المدخنين تفوق غيرهم 14 ضعفا
منطقة مكة المكرمة
 فريق الهلال التطوعي بالقريات يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق
منطقة الجوف
 “البيئة” و”الفاو” تعلنان عن 13 وظيفة شاغرة للخبراء الوطنيين في برنامج التنمية الريفية
أبرز المواد
 “مسجد الغمامة” التاريخي أحد شواهد السيرة النبوية
أبرز المواد
 تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة حتى نهاية أغسطس 2022
أبرز المواد
 بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا
أبرز المواد
 مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا
أبرز المواد
13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أبرز المواد
ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية

أبرز المواد
خيرية الرعاية الصحية بتبوك تواصل أعمالها بتعقيم المنشآت العامة بالمنطقة

خيرية الرعاية الصحية بتبوك تواصل أعمالها بتعقيم المنشآت العامة بالمنطقة

منطقة تبوك

13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=859898
المناطق - واس

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 10793 حالة.
وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق ب10 إصابات وافدة على البلاد من الخارج، و3 إصابات محلية المصدر، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة ظل أقل من 20 حالة لليوم الـ16 على التوالي منذ 18 أبريل الماضي.
وأضافت أنه من بين الـ10 إصابات الوافدة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، فيما تم الابلاغ عن حالتين في كل من سيول وإقليم كيونغ كي، وحالة واحدة في دايغو. أما الإصابات الثلاث محلية المصدر، فتم تسجيلها في دايغو.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أية حالة وفاة أمس ليستقر مجموع الوفيات جراء جائحة كوفيد-19 في 250 حالة.
وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد حالات التعافي زاد بمقدار 60 حالة إلى 9183 حالة، لترتفع نسبة الشفاء إلى 85.1 بالمئة.

روابط ذات صلة

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية
“البيئة” و”الفاو” تعلنان عن 13 وظيفة شاغرة للخبراء الوطنيين في برنامج التنمية الريفية

“البيئة” و”الفاو” تعلنان عن 13 وظيفة شاغرة للخبراء الوطنيين في برنامج التنمية الريفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*