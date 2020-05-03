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غضب عماني من إساءة مذيع الجزيرة للسلطان قابوس

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غضب عماني من إساءة مذيع الجزيرة للسلطان قابوس

غضب عماني من إساءة مذيع الجزيرة للسلطان قابوس
http://almnatiq.net/?p=859904
المناطق - متابعات

تصدر هاشتاج دشنه نشطاء عمانيون موقع تويتر تحت عنوان ” #مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس ” ، مطالبين السلطات القطرية باتخاذ موقف منهم أو بإغلاق مكتب القناة في السلطنة .

المذيع المقصود هو الإعلامي السوري فيصل القاسم الذي نشر صورة للسلطان قابوس رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، وعلق عليها قائلا: من حق الإخوة الفلسطينيين التي تطبع وتدافع عن إسرائيل لكن ألا تعيش السلطة التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني؟ ألا تتعايش حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل 4 عواصم عربية؟

واعتبر النشطاء العمانيون وضع صورة السلطان قابوس مع نتنياهو في غير محله وإساءة غير مقبولة .

وقال أحد النشطاء : طيب شد حيلك يا بطل . مستنيين تقرير ناري ضد تطبيع قطر مع اسرائيل بنفس مستوي التقارير التي شاهدناها عن تطبيع الدول الأخري ..

وقال آخر: الفتنه اكبر من القتل) (الفتنه أشد من القتل ) حسبنا الله ونعم الوكيل جزيرة الفتنة.

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