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صحيفة بريطانية: هجمات قرصنة روسية إيرانية لعقار كورونا

صحيفة بريطانية: هجمات قرصنة روسية إيرانية لعقار كورونا
http://almnatiq.net/?p=859910
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail تعرض المؤسسات البريطانية التي تعمل على التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى هجمات إلكترونية تحمل بصمات روسيا وإيران.

ووفق الصحيفة، استهدفت الهجمات جامعات بريطانية تعمل على إنتاج لقاحات واختبارات طبية بالإضافة إلى علماء وأطباء يدرسون علم الفيروسات.

وأوضح متخصصون وخبراء في المركز الوطني لأمن المعلومات أن العمل جار على محاربة هجمات القرصنة وحماية منظمات البحوث الطبية من أي تهديد.

يذكر أن إيران من أكثر الدول تضرراً بالفيروس في الشرق الأوسط.

من إيران

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قال في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156، السبت، بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضاف أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 96448 من بينهم 2787 في حالة حرجة.

من روسيا

فيما أعلنت روسيا السبت ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد بنحو 10 آلاف في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي المرض. وأفادت السلطات الروسية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بـ9623 حالة إلى 124 ألفا و54.

ولكن معدّل الوفيات المسجّل رسميا يعد منخفضا مقارنة بدول على غرار إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وقد أودى وباء كوفيد-19 بـ حياة 241.682 شخصا على الأقل منذ ظهور الجائحة للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش السبت.

وسجلت أكثر من 3,398,390 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات، فيما تعافى 1,023,900 على الأقل.

والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، تليها إيطاليا، ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82,875 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 4,633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77,642 حالة شفاء.

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