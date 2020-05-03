شفاء 73 حالة من فيروس كورونا في الكويت

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سجّلت الكويت 73 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1776 حالة.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.