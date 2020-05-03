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هيئة المواصفات تتيح مجاناً عدداً من المواصفات القياسية لمساعدة الجهات على مواجهة آثار كورونا

هيئة المواصفات تتيح مجاناً عدداً من المواصفات القياسية لمساعدة الجهات على مواجهة آثار كورونا
http://almnatiq.net/?p=859922
المناطق - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إتاحتها عدداً من المواصفات القياسية السعودية مجاناً ، وذلك في إطار مبادرات الهيئة لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، ولضمان التواصل الفاعل بين المنظمات وتحسين سير الأعمال عن بعد.
وأوضحت الهيئة أن من المواصفات المتاحة مجاناً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة المخاطر – المبادئ التوجيهية SASO-ISO-31000، التي تسهم في تحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وتمكين المنشآت للقدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية الأعمال والحد من المخاطر.
كما أتاحت الهيئة، المواصفة القياسية السعودية لأنظمة إدارة أمن المعلومات – المتطلبات SASO-GSO-ISO-IEC-27001، التي تساعد على المحافظة على سرية المعلومات والبرامج وتداولها الآمن بين المنظمات، إضافة إلى المواصفة القياسية السعودية: نظم إدارة استمرارية الأعمال – المتطلبات
SASO-ISO-22301 التي تعمل على ضمان الاستمرار الفاعل للأعمال في المؤسسات ومتطلبات تنظيمها وخطط تنفيذها بشكل ممنهج.
وأشارت الهيئة إلى أن من بين المواصفات أيضاً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة التطوع في المنظمات SASO-2923، التي تحدد متطلبات التطوع ووضع الأطر العامة لتعزيز تجربة التطوع في المملكة، كما تساعد هذه المواصفة المنظمات على تطبيق نظام فاعل للعمل التطوعي ، علاوة على اعتبارها دليلاً متكاملاً للمنظمات لوضع سياسات واضحة ومتكاملة وموثوقة لإدارة عملية التطوع.
ودعت هيئة المواصفات الجهات الراغبة في الحصول على هذه المواصفات القياسية، إلى التواصل معها عبر البريد الالكتروني [email protected]

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