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“مسام” ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م

“مسام” ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م
http://almnatiq.net/?p=859925
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال شهر أبريل الماضي، من انتزاع 7,162 لغمًا منها 106 ألغام مضادة للأفراد، و 1,402 لغمًا مضادة للدبابات و 5,617 ذخايرة غير متفجرة، و 37 عبوة ناسفة .
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 163,183 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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