“هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو

المناطق - الرياض

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوته لمنشآت القطاع الخاص لتسجيل السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” بأثر رجعي، والذي يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019 و 27 أبريل 2020.

مضيفًا أنه بنهاية 10 مايو 2020، سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة، وللموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و 15 ألف ريال، ودون احتساب للأثر الرجعي.

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص للاستفادة من المبادرة، والتسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: ‪‪‪.https://www.taqat.sa/web/ guestemployer/employment- subsidy-program

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين‪.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.