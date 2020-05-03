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جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة

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جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة
http://almnatiq.net/?p=859935
المناطق - واس

أعلنت جامعة تبوك اليوم, عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد فما فوق للرجال والنساء، وذلك في كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه، وفي تخصص إدارة السياحة والفنادق والضيافة .
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً ابتداء من اليوم، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 / 9 / 1441هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي www.ut.edu.sa .
وأفادت الجامعة أنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية, وأن يكون أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الدكتوراه) أو مايعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة, وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس, وأن تكون شهادة الدكتوراه في نفس التخصص وامتداداً لمرحلة البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة, وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل, وأن لايتجاوز عمر المتقدم عن ٤٥ سنة، عند تاريخ الإعلان على الوظيفة, وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة .

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