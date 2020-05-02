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إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية

إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=859938
المناطق - واس

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، 21 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من “فيروس كورونا” ، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المولات والمجمعات التجارية بالمدينة.
ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .

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