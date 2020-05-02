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الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=859941
المناطق - واس

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 204 نزلاء.
ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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