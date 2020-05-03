احدث الأخبار

في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل
أبرز المواد
 رمضان في حائل .. ” الطعمة ” بديلاً عن الإفطار الجماعي
منطقة حائل
 الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية
منطقة الرياض
 جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة
منطقة تبوك
 إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م
أبرز المواد
 هيئة المواصفات تتيح مجاناً عدداً من المواصفات القياسية لمساعدة الجهات على مواجهة آثار كورونا
أبرز المواد
 سلطنة عمان تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شفاء 73 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل

في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل

أبرز المواد
رمضان في حائل .. ” الطعمة ” بديلاً عن الإفطار الجماعي

رمضان في حائل .. ” الطعمة ” بديلاً عن الإفطار الجماعي

منطقة حائل
الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية

في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل

في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل
http://almnatiq.net/?p=859953
المناطق-الرياض

يمكن للحكايات الخرافية أن تمنح الأطفال فرصة للحلم، والسفر بالخيال، ومعرفة العواطف السلبية والإيجابية مثل الخوف والأمل، وفي هذه اللحظة الطارئة، يستغرق الأمر بضع ساعات من اليوم للتحدث واللعب معهم، وستكون قراءة القصص الخيالية علاجا حقيقيا يجعلهم يشعرون بالطمأنينة.
تقول الكاتبة الإيطالية “آسيا بيليشا” في تقرير نشرته صحيفة “كيدونا”، إنه رغم الابتسامات العديدة التي يقدمها أطفالنا كل يوم، فإن صدى هذا التوقف القسري للدروس في قلوبهم وعواطفهم سيكون كبيرا، لذلك علينا نحن البالغين واجب حمايتهم ومنحهم طريقة للتعبير وإبراز مشاعرهم، ولعل أحسن وسيلة في ذلك هي الحكايات الخرافية، خاصة تلك التي تنتهي “بنهاية سعيدة”.
وللقصص الخيالية قوة علاجية للأطفال، وهي طريقة لمنحهم رحلة إلى عالم الخيال والإبداع وأيضا وسيلة للتخلص من المخاوف ونقل رسائل مهمة “النهاية السعيدة” حتى في أكثر المغامرات صعوبة، مثل حالة فيروس كورونا الطارئة.
وعالم القصص الخيالية لانهائي بين الكلاسيكية والحديثة، وسيجد كل والد وسيلة مبهجة لطمأنة أطفاله. ويجدر سرد هذه القصص الجميلة لأن العودة إلى لحظات الطفولة سيكون أيضًا جيدا للبالغين.

روابط ذات صلة

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق

إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق
“هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو

“هدف” يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي قبل آخر موعد 10 مايو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*