في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل

المناطق-الرياض

يمكن للحكايات الخرافية أن تمنح الأطفال فرصة للحلم، والسفر بالخيال، ومعرفة العواطف السلبية والإيجابية مثل الخوف والأمل، وفي هذه اللحظة الطارئة، يستغرق الأمر بضع ساعات من اليوم للتحدث واللعب معهم، وستكون قراءة القصص الخيالية علاجا حقيقيا يجعلهم يشعرون بالطمأنينة.

تقول الكاتبة الإيطالية “آسيا بيليشا” في تقرير نشرته صحيفة “كيدونا”، إنه رغم الابتسامات العديدة التي يقدمها أطفالنا كل يوم، فإن صدى هذا التوقف القسري للدروس في قلوبهم وعواطفهم سيكون كبيرا، لذلك علينا نحن البالغين واجب حمايتهم ومنحهم طريقة للتعبير وإبراز مشاعرهم، ولعل أحسن وسيلة في ذلك هي الحكايات الخرافية، خاصة تلك التي تنتهي “بنهاية سعيدة”.

وللقصص الخيالية قوة علاجية للأطفال، وهي طريقة لمنحهم رحلة إلى عالم الخيال والإبداع وأيضا وسيلة للتخلص من المخاوف ونقل رسائل مهمة “النهاية السعيدة” حتى في أكثر المغامرات صعوبة، مثل حالة فيروس كورونا الطارئة.

وعالم القصص الخيالية لانهائي بين الكلاسيكية والحديثة، وسيجد كل والد وسيلة مبهجة لطمأنة أطفاله. ويجدر سرد هذه القصص الجميلة لأن العودة إلى لحظات الطفولة سيكون أيضًا جيدا للبالغين.