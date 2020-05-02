أمانة عسير تغلق مول تجاري بمدينة أبها و ٥ منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الاحترازية

المناطق - عسير

أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير احدى المولات التجارية بمدينة و ٥ منشآت تجارية بعد اخلالها بالاشتراطات البلدية و الصحية و عدم تطبيقها للاجراءات الاحترازية .

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت مول تجاري و ٥ منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية و الصحية و اخلالها بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا و تم تطبيق الإجراءات و العقوبات النظامية بحقها.

فيما تم إزالة مخالفات الباعة الجائلين بعدة مواقع متفرقة و التي بلغت ٧ مواقع لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية و مما قد يشكلونه من خطر يهدد الصحة العامة .

و في ذات السياق فقد ضبطت الفرق الرقابية احد العمالة الوافد وهو يمارس نشاط الحلاقة في احدى العمائر السكنية بعد التنسيق مع الجهات الامنية وتم ضبطه وتسليمه للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات النظامية بحقه .

الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تؤكد أستمرارية جولاتها الرقابية طيلة لضبط سلامة أسواقها و التأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.