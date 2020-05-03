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قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551

قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551

أبرز المواد

قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551

قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551
http://almnatiq.net/?p=859959
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 15551 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 12 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاى نيوز”.

وكانت الوزارة- قد أعلنت في بيان لها- أن أغلبية الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم أفرادا تم اكتشاف إصابتهم سابقا بفضل الفحوصات الاستقصائية.

ونوهت وزارة الصحة العامة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبًا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بسبب أن الفروس الآن في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجيًا.

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