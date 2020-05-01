احدث الأخبار

أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين بالإجراءات الوقائية والمتلاعبين بأسعار لوازم العيد
منطقة نجران
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة
أبرز المواد
 جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية
منطقة جازان
 قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق مول تجاري بمدينة أبها و ٥ منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الاحترازية
منطقة عسير
 في زمن الكورونا.. انتقوا لأطفالكم أجمل القصص الخيالية وامنحوهم الأمل
أبرز المواد
 رمضان في حائل .. ” الطعمة ” بديلاً عن الإفطار الجماعي
منطقة حائل
 الملكية الفكرية: تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 إغلاق 21 منشأة تجارية بمدينة السيح لم تلتزم بتطبيق الاحترازات الوقائية
منطقة الرياض
 جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية في كلية السياحة والضيافة
منطقة تبوك
 إيران تلقي بـ50 مهاجراً أفغانياً بنهر.. وكابول تحقق
أبرز المواد
أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين بالإجراءات الوقائية والمتلاعبين بأسعار لوازم العيد

أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين بالإجراءات الوقائية والمتلاعبين بأسعار لوازم العيد

منطقة نجران
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة

أبرز المواد
جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية

جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية

منطقة جازان
قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551

قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551

أبرز المواد

جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية

جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=859962
المناطق - واس

تشهد أسواق محافظة جزر فرسان وفرة المخزون الغذائي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها للتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم , خلال جولة ميدانية شملت مختلف الأسواق في فرسان توفر مخزونات عالية من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخبز والخضراوات والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك ، وكذلك وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية في صيدليات المحافظة.
ووثقت كاميرا ” واس ” وعي المتسوقين من أهالي فرسان والمقيمين بالجزيرة ، بتطبيق الإجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات ، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وآخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.
وأكد عدد من المواطنين والمقيمين توافر كافة المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية وكافة المستلزمات الصحية في الأسواق والمخابز والصيدليات بفرسان , منوهين بما تقوم به أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية فرسان وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تكثيف للحملات الرقابية بشكل متواصل على مختلف الأسواق والمخابز والمحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان وفرة السلع وعدم رفع الأسعار.

روابط ذات صلة

بلدي قوز الجعافرة يعقد جلسة افتراضية عن بعد

بلدي قوز الجعافرة يعقد جلسة افتراضية عن بعد
مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية ويخلي العمارة ذات الثلاثة طوابق والحادثة تخلف اصابة طفيفة

مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية ويخلي العمارة ذات الثلاثة طوابق والحادثة تخلف اصابة طفيفة
سمو أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة

سمو أمير منطقة جازان يرأس اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*