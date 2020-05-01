جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية

المناطق - واس

تشهد أسواق محافظة جزر فرسان وفرة المخزون الغذائي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها للتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم , خلال جولة ميدانية شملت مختلف الأسواق في فرسان توفر مخزونات عالية من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخبز والخضراوات والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك ، وكذلك وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية في صيدليات المحافظة.

ووثقت كاميرا ” واس ” وعي المتسوقين من أهالي فرسان والمقيمين بالجزيرة ، بتطبيق الإجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات ، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وآخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين توافر كافة المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية وكافة المستلزمات الصحية في الأسواق والمخابز والصيدليات بفرسان , منوهين بما تقوم به أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية فرسان وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تكثيف للحملات الرقابية بشكل متواصل على مختلف الأسواق والمخابز والمحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان وفرة السلع وعدم رفع الأسعار.

