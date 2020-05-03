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لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة

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جزيرة فرسان .. تشهد وفرة في المخزون الغذائي والسلع الرمضانية

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قطر تسجل 679 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 15551

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لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 74.. ومتحدث الصحة يعلن تسجيل 1552 حالة جديدة
http://almnatiq.net/?p=859967
المناطق - الرياض

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم, اجتماعها الرابع والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1552) إصابة جديدة اليوم الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 27011 حالة، وعدد الحالات النشطة 22693 حالة منها 139 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 369 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 4134، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 184، منوهاً إلى أن 19% من الحالات المصابة اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور، مؤكداً على أن الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير في كافة القطاعات التي تقدم الخدمات، بينها 8000 سرير بتجهيزات عناية مركزة.

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