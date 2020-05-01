أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين بالإجراءات الوقائية والمتلاعبين بأسعار لوازم العيد

المناطق - واس

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تطبيق أقصى العقوبات بحق المجمعات والمحال التجارية المتساهلة وغير الملتزمة بالإجراءات الوقائية بعد صدور أمر رفع المنع جزئيًا، وكذلك المتجاوزة في الأسعار، خصوصًا ما يتعلق بلوازم عيد الفطر المبارك.

وثمّن سموه في اجتماع مرئي بالجهات المعنية بمراقبة الأسواق ومتابعة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد – ١٩، الجهود الميدانية والمكتبية التي تبذلها الجهات، لضمان خدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه، وردع كل من يحاول التلاعب في الأسعار.

وأكد مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، تكامل الجهات المعنية كافة لتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة في تحقيق المصلحة العامة، والحد من انتشار الوباء، بما في ذلك تنفيذ مهام الضبط والقبض على المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن التنسيق يجري مع الجهات الرقابية لتقييم واقع الإجراءات التي تُتخذ لدى المجمعات والمحال التجارية، وإمداد هذه الجهات بالتعليمات الصحية الملزمة للحد من انتشار الفيروس والوقاية منه.

وبيّن أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الفرق الرقابية للأمانة، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى، ضاعفت من عدد الجولات الميدانية على الأنشطة التجارية والمواقع المتعلقة بالصحة العامة، فيما يجري تنفيذ جولات مشتركة مع الجهات الأمنية والأخرى المهنية كفرع وزارة التجارة، مع تكثيف الجولات على مستودعات المواد العذائية وأسواق النفع العام كالخضار والمواشي، ومواقع الباعة المتجولين، وكذلك المسالخ والملاحم والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتنفيذ التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأكد مدير فرع وزارة التجارة تركي بن راجح آل سليمان، عزم الفرق الرقابية على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة، وحماية المستهلك من المغالاة في الأسعار أو التلاعب في المحزون، مشيرًا إلى ما حققه فرع الوزارة خلال هذا الشهر من أعمال، إذ قارب عدد الجولات التفتيشيه من 8 آلاف جولة، مع مباشرة 1333 بلاغًا، ورصد ٣١٨ مخالفاً، بجانب مراقبة المخزون حيث تجاوز عدد القراءات ١٣٤ ألف قراءة، و 3575 زيارة.

