احدث الأخبار

تدشين مساعدات المملكة المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 تطهير وتعقيم 3900 موقعاً في المرافق العامة بالجوف لمكافحة كورونا
منطقة الجوف
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج
أبرز المواد
 “اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد تأثير كورونا على المواطن وسبل احتواء الأزمة مجتمعياً
محليات
 أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع
منطقة الحدود الشمالية
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تستعرض مع الجهات العسكرية والأمنية خطة البحوث والتقنيات العسكرية
أبرز المواد
 الشورى يطالب بـتشجيع الاستثمـار فـي قطاعات الترفيه , والسياحة والثقافة , والتعدين , والقطاعات الناشئة الأخرى
أبرز المواد
 اللجنة العلمية الشرعية لبحوث كورونا بالشؤون الإسلامية تتلقى 140 بحثاً أجازتها اللجنة الفرعية
أبرز المواد
 شرطة الشرقية: القبض على مقيم انتحل صفة عسكري بمقطع على وسائل التواصل
المنطقة الشرقية
 وزير العدل يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة #خيرات_الرياض
منطقة الرياض
 أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين بالإجراءات الوقائية والمتلاعبين بأسعار لوازم العيد
منطقة نجران
تدشين مساعدات المملكة المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد

تدشين مساعدات المملكة المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
تطهير وتعقيم 3900 موقعاً في المرافق العامة بالجوف لمكافحة كورونا

تطهير وتعقيم 3900 موقعاً في المرافق العامة بالجوف لمكافحة كورونا

منطقة الجوف
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

أبرز المواد
“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد تأثير كورونا على المواطن وسبل احتواء الأزمة مجتمعياً

“اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد تأثير كورونا على المواطن وسبل احتواء الأزمة مجتمعياً

محليات

شرطة الشرقية: القبض على مقيم انتحل صفة عسكري بمقطع على وسائل التواصل

شرطة الشرقية: القبض على مقيم انتحل صفة عسكري بمقطع على وسائل التواصل
http://almnatiq.net/?p=859983
المناطق - الدمام

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مقيم انتحل صفة عسكري وتصرف بطريقة غير لائقة

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه إشارة إلى المقطعالمتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زياً عسكرياً ويتصرف بطريقة غير لائقة ويوثقذلك ويقوم بنشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيمفي العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها ، وجرى اتخاذالإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .

روابط ذات صلة

بلدية القطيف ترفع أكثر من 10 آلاف متر مكعب من النفايات والأنقاض خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

بلدية القطيف ترفع أكثر من 10 آلاف متر مكعب من النفايات والأنقاض خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان
أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين

أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين
صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*