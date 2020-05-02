شرطة الشرقية: القبض على مقيم انتحل صفة عسكري بمقطع على وسائل التواصل

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تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مقيم انتحل صفة عسكري وتصرف بطريقة غير لائقة

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه إشارة إلى المقطعالمتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زياً عسكرياً ويتصرف بطريقة غير لائقة ويوثقذلك ويقوم بنشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيمفي العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها ، وجرى اتخاذالإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .