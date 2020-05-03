اللجنة العلمية الشرعية لبحوث كورونا بالشؤون الإسلامية تتلقى 140 بحثاً أجازتها اللجنة الفرعية

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بدأت لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بفايروس كورونا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تلقي الأبحاث، حيث فرغ كثير من الباحثين منها، وستعقد اللجنة اجتماعها يوم غدٍ الاثنين ــ بإذن الله ــ لترشيح المحكمين؛ للنظر فيها وتحكيمها، وذلك بعد اجتيازها النظر الأولي من اللجنة الفرعية.

يذكر أن اللجنة منذ بدأ أعمالها تلقت إقبالا كبيرا من مشاركة العلماء والباحثين والباحثات داخل المملكة وخارجها، بلغت مائة وأربعين مشاركا ومشاركة.

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد شكل اللجنة استشعارا بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، اتساقاً مع الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.