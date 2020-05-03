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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع

أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع

منطقة الحدود الشمالية
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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع

أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع
http://almnatiq.net/?p=859993
المناطق - واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال شهر ونصف 9031 جولة رقابية للصحة العامة و165 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة و5868 موقعاً للتطهير والتعقيم ضمن الجهود المبذولة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكافة وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية, مشيرة إلى أنها وضعت خطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس وذلك بتكثيف الجولات على المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية .

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