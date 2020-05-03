تطهير وتعقيم 3900 موقعاً في المرافق العامة بالجوف لمكافحة كورونا

المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف تكثيف أعمال الإصحاح البيئي بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والميادين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أنها عقمت وطهرت خلال الفترة الماضية 3995 موقعا و 14986 آلية ومعدة وحاوية .

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الصحة العامة, وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض .

ودعت أمانة منطقة الجوف إلى التواصل معها عبر مركز خدمة العملاء او عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية

