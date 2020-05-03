احدث الأخبار

المملكة تشارك في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا
أبرز المواد
 بومبيو: هناك أدلة ضخمة على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر ووهان
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير في 18 دولة حول العالم
أبرز المواد
 منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يقر المذكرة التفسيرية للمادة رقم “41” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات
أبرز المواد
 تدشين مساعدات المملكة المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 تطهير وتعقيم 3900 موقعاً في المرافق العامة بالجوف لمكافحة كورونا
منطقة الجوف
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج
أبرز المواد
 “اثنينية الحوار” تناقش عن بُعد تأثير كورونا على المواطن وسبل احتواء الأزمة مجتمعياً
محليات
 أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع
منطقة الحدود الشمالية
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تستعرض مع الجهات العسكرية والأمنية خطة البحوث والتقنيات العسكرية
أبرز المواد
 الشورى يطالب بـتشجيع الاستثمـار فـي قطاعات الترفيه , والسياحة والثقافة , والتعدين , والقطاعات الناشئة الأخرى
أبرز المواد
المملكة تشارك في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا

المملكة تشارك في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا

أبرز المواد
بومبيو: هناك أدلة ضخمة على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر ووهان

بومبيو: هناك أدلة ضخمة على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر ووهان

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير في 18 دولة حول العالم

الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير في 18 دولة حول العالم

أبرز المواد
منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

أبرز المواد

وزير الموارد البشرية يقر المذكرة التفسيرية للمادة رقم “41” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات

وزير الموارد البشرية يقر المذكرة التفسيرية للمادة رقم “41” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات
http://almnatiq.net/?p=860015
المناطق - واس

أقر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل التي بينت تفاصيل الفقرة رقم 1 من المادة 41 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العمل فيما يتعلق بالأجر المتفق عليه والإجازات السنوية والاستثنائية , كما بينت الفقرة رقم 2 من المادة ( 41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تطبيق أحكام اللائحة.
ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة الواردة في الفقرة رقم ( 5) من المادة ( 74) من نظام العمل وقد رُوعي فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وجاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة حيث إن إعمال أحكام المادة رقم ( 41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك في ضوء ما هو مقررٌ في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور علته وجوداً وعدماً فمتى ما زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.
وللاطلاع على تفاصيل المذكرة يمكن زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/sODbG

روابط ذات صلة

المملكة تشارك في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا

المملكة تشارك في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا
بومبيو: هناك أدلة ضخمة على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر ووهان

بومبيو: هناك أدلة ضخمة على أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر ووهان
الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير في 18 دولة حول العالم

الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير في 18 دولة حول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*