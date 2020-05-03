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منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

أبرز المواد

منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

منصة معين الإلكترونية تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد
http://almnatiq.net/?p=860020
المناطق - واس

أسهمت الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة معين بديوان المظالم، في تعزيز كفاءة العمل القضائي عن بعد، ومنها خدمة الاستعلام التفصيلي عن الدعوى، حيث سجلت خلال الفترة الماضية من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ وحتى 7/ 9/ 1441هـ، ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة.
وأعدّ ديوان المظالم خطة شاملة لاستمرارية العمل عن بعد، من خلال تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تمكن من خدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين وهم في منازلهم.
الجدير بالذكر أن منصة معين الإلكترونية تُقدّم الكثير من الخدمات القضائية للمستفيدين تيسيرًا عليهم في متابعة كافة إجراءات التقاضي، كما وفّر ديوان المظالم لهذه المنصة البيئة التقنية المتطورة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالشأن القضائي، في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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