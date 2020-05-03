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الدفاع المدني بعسير ينبه من هطول أمطار رعدية وجريان الأودية بالسيول

أجواء المناطق

الدفاع المدني بعسير ينبه من هطول أمطار رعدية وجريان الأودية بالسيول

الدفاع المدني بعسير ينبه من هطول أمطار رعدية وجريان الأودية بالسيول
http://almnatiq.net/?p=860039
المناطق _ عسير

نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير ..
خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق :-
١٤٤١/٠٩/١١هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/٠٤م ..
حتي يوم الجمعة الموافق :-
١٤٤١/٠٩/١٥هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/٠٨م ..
فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .
مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .
” راجين للجميع السلامة الدائمة ”
صرح بذلك المتحدث الرسمي
لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير
النقيب / محمد بن عبده السيد .

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