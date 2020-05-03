أمين عسير يترأس اجتماع تطوير دور الايواء السياحي بمشاركة عدة جهات حكومية و مستثمرين

المناطق _ عسير

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير و رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، عقد صباح اليوم بأمانة منطقة عسير ، اجتماعا لمناقشة سبل تطوير دور الايواء السياحي لصيف 2020 بمنطقة عسير .

و ترأس الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي نائب رئيس مجلس التنمية السياحية ، حيث نوقش خلال الاجتماع عدة ملفات لتطوير دور الايواء السياحي في المنطقة و ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة و امين عام مجلس التنمية السياحية المهندس محمد العمرة و مدير شرطة المنطقة و مدير عام الموارد البشرية بالمنطقة و نائب امين الغرفة التجارية الصناعية بأبها و مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة و 11 مستثمر في قطاع الايواء السياحي.

و بين الدكتور وليد الحميدي بأن هذا القاء جاء بناء على توجيه من سمو أمير المنطقة و ذلك إشراك الجميع في تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفع مستوى جودة منتجه، تزامنًا مع النهضة السياحية التي تشهدها المنطقة ، وفي ظل طموحاتها السياحية المستقبلية الكبيرة، والدعم الذين يقدم للمستثمرين في هذا القطاع.

منوها الى ان جميع المشاركين في لقاء اليوم قدموا المقترحات و المتطلبات التي من شأنها ان تسهم في تطوير هذا القطاع.