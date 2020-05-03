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جامعة تبوك تقدم عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية خلال شهر رمضان

جامعة تبوك تقدم عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية خلال شهر رمضان

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جامعة تبوك تقدم عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية خلال شهر رمضان

جامعة تبوك تقدم عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=860055
المناطق _ تبوك

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بتبوك عن تقديم عدداً من الدورات والبرامج التدريبية الإلكترونية وتستهدف جميع شرائح المجتمع بهدف رفع المستوى المعرفي والثقافي لأفراده.
وبينت العمادة أن هذه الدورات التي ستنطلق غداً من خلال نظام البلاك بورد و تستمر حتى يوم الأحد 24/9/1441هـ, تشمل دورة في أساسيات التسويق الإلكتروني وفي تطبيقات جوجل واستخداماته في التعليم وفي التحليل المالي وأهميته ودورة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ودورة في المحاسبة لغير المحاسبين ودورة أسس التغذية السليمة وفي الفوتوشوب وفي تصميم وإدارة الشبكة المحلية الواسعة وفي مبادئ التحليل الإحصائي برنامج SPSS وأخرها دورة في الانفوجرافيك.
ودعت العمادة الراغبين في حضور تلك الدورات والبرامج بالتسجيل فيها من خلال موقع الجامعة الإلكتروني: www.ut.edu.sa مؤكدةً أن هذه الدورات التي تقدم مجاناً تأتي من منطلق حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بتفعيل رسالة الجامعة والدور الريادي تجاه المجتمع من مبدأ الشراكة الحقيقية ما بين الجامعة والمجتمع .

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