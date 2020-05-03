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“البيئة” تعتمد 5 مؤشرات لقياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي

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“البيئة” تعتمد 5 مؤشرات لقياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي

“البيئة” تعتمد 5 مؤشرات لقياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي
http://almnatiq.net/?p=860058
المناطق _الرياض

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، خمسة مؤشرات تهدف إلى قياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي التي تشرف عليها الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن 26 جمعية ومؤسسة أهلية في مختلف مناطق المملكة تشرف عليها الوزارة، تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي، من خلال تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع وتمكينه، وذلك بتطوير برامج التمكين وتحسين فاعليتها ونشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة الفرص التطوعية.

وأشارت الوزارة، أنها تتطلع إلى رفع أداء هذه الكيانات التي تشرف عليها، وزيادة نموها وتعظيم أثر التطوع ومنافعه، وتوسيع نطاق عملها، ما ينعكس على زيادة أثرها اقتصادياً في القطاع.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم قياس هذه المؤشرات مثل باقي مؤشرات الوزارة من خلال مركز أداء لقياس الأجهزة العامة، ومكتب تحقيق الرؤية في الوزارة، كما أن التواصل حالياً مع هذه الجمعيات عن طريق الاتصال والبريد الإلكتروني، وسيتم تفعيل عملية الأشراف الميداني عليها، ومستقبلاً سيتم التواصل عن طريق منصة تواصل إلكترونية خاصة بالوزارة، ويجري العمل عليها بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

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