“سكني”: إنجاز أكثر من 170 ألف خدمة عبر المنصات الرقمية خلال شهر أبريل الماضي

المناطق _الرياض

يواصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان من خلال منصاته الرقمية خدمة جميع المواطنين الراغبين في التملك عبر إجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد من خلال موقع وتطبيق “سكني”، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، إذ أنجزت المنصات خدمة أكثر من 170 ألف مواطن خلال شهر أبريل الماضي.

كما أعلن “سكني” عن عودة مركزه الشامل بالرياض للعمل مجدداً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، مُشدّداً على اتخاذه جميع الإجراءات والاحترازات الصحية للحفاظ على سلامة زائريه، بهدف تسهيل الحصول على جميع الحلول التمويلية والخيارات السكنية في الرياض، وزيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -.

وأجاب المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الشهر الماضي على أكثر من 68 ألف اتصال من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية، كما عالج الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 6222 معالجة اعتراض، ونحو 14,264 استفساراً من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد الزيارات لتطبيق “سكني” عبر الأجهزة الذكية 55 ألف زيارة بمعدل تجاوز 1800 زائر يومياً للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق

دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُمكن تطبيق “سكني” التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية للمستفيدين واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخِدْمات الأخرى.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع استفسارات أكثر من 27 ألف مواطن عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة جميع المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

كما تُتيح منصّة “سكني” الإلكترونية (sakani.housing.sa) الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة بالتحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستعرض المنصة أراضيَ سكنيةً وشققًا وفللًا وتاون هاوس بأسعار 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، ويُمكن حجزها إلكترونياً ضمن نحو 75 مشروعاً توفّر نحو 134 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخِدْمات والمرافق بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والاستفادة من القروض العقارية المدعُومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء،

والبناء الذاتي، والمبادرات والخِدْمات مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري وغيرها.

ويستهدف “سكني” خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.