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استمرار الجولات الرقابية لفرق تجارة الجوف

استمرار الجولات الرقابية لفرق تجارة الجوف
http://almnatiq.net/?p=860067
المناطق _ الجوف

‎نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الثلاثة الماضية ، 309 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الفرع لمواجهة كورونا.

‎وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات تأتي لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والبقالات والهايبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك والخضار والفواكة والمخابز، سجلت خلالها 13 مخالفة وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين ، كما باشرت الفرق 54 بلاغا.

‎وأبان مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف بان السوق يسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية ، داعيا الجميع الي أهمية الاستهلاك المتوازن وعدم الإسراف بشراء كميات زائدة عن الاحتياج.

‎مؤكدًا على التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 ، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.

 

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