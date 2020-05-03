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مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن

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مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=860080
المناطق – محمود القاضي

قام سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الشرقية المهندس عامر علي المطيري بزيارة تفقدية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن اليوم الأحد الموافق. ١٠ /٩/ ١٤٤١هـ. وكان في استقباله مدير المكتب المهندس عبد العزيز عبدالله اليوسف ومنسوبي المكتب.

واطلع المطيري على احتياجات المكتب وسير العمل فيه كما اجتمع بموظفي المكتب وحثهم على رفع أداء العمل وتكثيف الجولات الميدانية للتأكد من وفرة المخزون الغذائي لتحقيق رؤية وتطلعات الوزارة في خدمة المستفيدين في هذه الجائحة وكذلك متابعة استمرار وديمومة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من اعمال وبرامج مثل الحفاظ على البيئة وعمليات التشجير وكذلك متابعة برامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية وغيرها من المبادرات والبرامج.

وقد أشاد المدير العام بجهود منسوبي مكتب الوزارة بحفرالباطن وقدرتهم على تحقيق تطلعات الوزارة والمساهمة في نجاح الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة كما أشاد بالتكامل الملحوظ بين المكتب والجهات الحكومية الاخرى بالمحافظة بقيادة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود.

وأشار المطيري بأن محافظة حفرالباطن ستكون من المحافظات التي ستوجه لها كثير من برامج التطوير في مجالات الثروة الحيوانية والتقدم الزراعي والتحسين البيئي في ظل توجيهات القيادة العليا بالوزارة ممثلة بمعالي الوزير ومعالي نائبه ومتابعة حثيثة للخدمات المقدمة لأهالي المحافظة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهم الله.

 

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