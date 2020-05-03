أمانة الشرقية تنتهي من تعقيم مدن ومحافظات المنطقة منذ بدء جائحة كورونا والجهود مستمرة

المناطق - محمود القاضي

أسفرت جهود أمانة المنطقة الشرقية من خلال حملات التعقيم والتطهير ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس ” كورونا “، عن تطهير 11,109 موقع، وكذلك الجولات الرقابية التي تقوم بها من خلال تكثّيف الفرق التفتيشية جولاتها الميدانية منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وبعد بدء ممارسة الأنشطة التجارية المستثناة نشاطاتها، حيث أسهمت بضبط المخالفات لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر، والتي بلغت منذ اليوم الأول وحتى اليوم التاسع من قِبل الأمانة 8241 جولة رقابية، و 155جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد 983 إشعارات مخالفات وغرامات.

و سجل تقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس ” كورونا ” لليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، 836 جولة من قبل الأمانة، و 11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، فيما تم تطهير وتعقيم 1226 موقع، حيث أتمّت الأمانة منذ بداية ظهور الجائحة كافة أعمال التعقيم في مدن ومحافظات المنطقة.

هذا وتستمر الجولات الرقابية من قِبل الأمانة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات، وكذلك أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والأحياء، حيث كثّفت أعمالها الخدمية الميدانية كالنظافة العامة، التعقيم، التطهير، المكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية، والإصحاح البيئي، وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الأمانة لضرورة تكاتف وتعاون المواطنين والمقيمين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.