احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنتهي من تعقيم مدن ومحافظات المنطقة منذ بدء جائحة كورونا والجهود مستمرة
المنطقة الشرقية
 مفتي عام المملكة : يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان”
أبرز المواد
 مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 1700طلب دواء قامت بتوصيله مستشفيات ومراكز الجوف للمنازل
صحة
 استمرار الجولات الرقابية لفرق تجارة الجوف
منطقة الجوف
 “سكني”: إنجاز أكثر من 170 ألف خدمة عبر المنصات الرقمية خلال شهر أبريل الماضي
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض : ضبط ( 1467 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع المختلفة
أبرز المواد
 “البيئة” تعتمد 5 مؤشرات لقياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي
أبرز المواد
 جامعة تبوك تقدم عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية خلال شهر رمضان
منطقة تبوك
 في رد لسؤال المناطق متحدث وزارة الصحة : الأطفال يصابون بكورونا وينقلون العدوى
أبرز المواد
 مسؤول بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا
أبرز المواد
 أمين عسير يترأس اجتماع تطوير دور الايواء السياحي بمشاركة عدة جهات حكومية و مستثمرين
منطقة عسير
عاجل

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

أمانة الشرقية تنتهي من تعقيم مدن ومحافظات المنطقة منذ بدء جائحة كورونا والجهود مستمرة

أمانة الشرقية تنتهي من تعقيم مدن ومحافظات المنطقة منذ بدء جائحة كورونا والجهود مستمرة

المنطقة الشرقية
مفتي عام المملكة : يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان”

مفتي عام المملكة : يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان”

أبرز المواد
مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن

المنطقة الشرقية
1700طلب دواء قامت بتوصيله مستشفيات ومراكز الجوف للمنازل

1700طلب دواء قامت بتوصيله مستشفيات ومراكز الجوف للمنازل

صحة

أمانة الشرقية تنتهي من تعقيم مدن ومحافظات المنطقة منذ بدء جائحة كورونا والجهود مستمرة

أمانة الشرقية تنتهي من تعقيم مدن ومحافظات المنطقة منذ بدء جائحة كورونا والجهود مستمرة
http://almnatiq.net/?p=860088
المناطق - محمود القاضي

أسفرت جهود أمانة المنطقة الشرقية من خلال حملات التعقيم والتطهير ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس ” كورونا “، عن تطهير 11,109 موقع، وكذلك الجولات الرقابية التي تقوم بها من خلال تكثّيف الفرق التفتيشية جولاتها الميدانية منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وبعد بدء ممارسة الأنشطة التجارية المستثناة نشاطاتها، حيث أسهمت بضبط المخالفات لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر، والتي بلغت منذ اليوم الأول وحتى اليوم التاسع من قِبل الأمانة 8241 جولة رقابية، و 155جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد 983 إشعارات مخالفات وغرامات.
و سجل تقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس ” كورونا ” لليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، 836 جولة من قبل الأمانة، و 11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، فيما تم تطهير وتعقيم 1226 موقع، حيث أتمّت الأمانة منذ بداية ظهور الجائحة كافة أعمال التعقيم في مدن ومحافظات المنطقة.
هذا وتستمر الجولات الرقابية من قِبل الأمانة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات، وكذلك أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والأحياء، حيث كثّفت أعمالها الخدمية الميدانية كالنظافة العامة، التعقيم، التطهير، المكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية، والإصحاح البيئي، وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الأمانة لضرورة تكاتف وتعاون المواطنين والمقيمين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

روابط ذات صلة

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يزور مكتب حفرالباطن
شرطة الشرقية: القبض على مقيم انتحل صفة عسكري بمقطع على وسائل التواصل

شرطة الشرقية: القبض على مقيم انتحل صفة عسكري بمقطع على وسائل التواصل
بلدية القطيف ترفع أكثر من 10 آلاف متر مكعب من النفايات والأنقاض خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

بلدية القطيف ترفع أكثر من 10 آلاف متر مكعب من النفايات والأنقاض خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*