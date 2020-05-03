هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة تستأنف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

المناطق _ مكة المكرمة

بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات وتستهدف إزالة 114 عقاراً

وقد تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار .