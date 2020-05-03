هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة تستأنف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات وتستهدف إزالة 114 عقاراً
وقد تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار .
بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
وبمتابعة نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان
استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي #النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات وتستهدف إزالة 114 عقاراً
..تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار pic.twitter.com/ONErjVHkQp
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 3, 2020
التعليقات (٠) اضف تعليق