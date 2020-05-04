بلدية الخفجي ترفع 15 ألف م3 نفايات ومخلفات ورمال خلال الاسبوعين الماضيين من شهر رمضان المبارك

الخفجي - سطام الفروان

رفعت بلدية محافظة الخفجي ما يعادل 15ألف متر مكعب نفايات ومخلفات صلبة مجهولة المصدر ورمال، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان المبارك، والتي تأتي استكمالا لبرنامج التشوه البصري، التي قامت به إدارة النظافة والحركة بالبلدية الذي يشمل المحافظة والمراكز التابعة لها، ضمن حملة التشوه البصري والمتركزة على إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية وضعت خطة زمنية خلال شهر رمضان المبارك بتغطية جميع الأحياء بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حيث أن كمية رفع الأنقاض والرمال خلال الأسبوعين من شهر رمضان المبارك بلغت 15 ألف متر مكعب، تمثلت في إزالة الرمال الزاحفة بالمعدات من طرق مركز السفانية ومركز أبرق الكبريت وإزالة النفايات الصلبة بالقلابات من داخل المراكز التابعة للمحافظة والكنس اليدوي والآلي بالأحياء والشوارع الرئيسية ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر وإزالة النفايات الصلبة والحشائش من الأحياء السكنية والإلتقاطات للمبعثرات بأكياس النفايات من داخل الساحات واستبدال عدد من الحاويات القديمة بجديدة, لافتا الى أنه يتم غسيل سوق الخضار المركزي بالمحافظة بشكل دوري.

و حث المهندس محمد الحميداني كافة المواطنين والمقيمين وكذلك المقاولين بالتعاون مع البلدية بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها تفاديا لوقوع الغرامات والجزاءات، داعيا في الوقت نفسة الى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوي على الخدمات البلدية من خلال مركز 940