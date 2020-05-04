بلدية الخبر تضيئ 269 عمود إنارة جديد بحي الثقبة

المناطق _ الخبر

انتهت بلدية محافظة الخبر من إنارة 269 عمود وفانوس إنارة جديداً في حي الثقبة، وذلك ضمن أعمال الصيانة التصحيحية ومشروعات التحسينات للارتقاء بأداء شبكة الإنارة، حيث تم إزالة أعمدة الإنارة القديمة وإحلالها بالإنارة الجديدة.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه تم الانتهاء من تركيب وإضاءة 269 عمود إنارة جديد ضمن المرحلة الأولى في حي الثقبة، وذلك في المنطقة المحصورة ما بين شارعي الرياض ومكة وشارعي 4 – 15، وكذلك المربع الواقع في المنطقة المحصورة ما بين شارعي مكة وتبوك، وشارعي 4 – 10.

وأوضح المهندس سلطان الزايدي أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تساهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة.

وأضاف أن إدارة صيانة الإنارة والكهرباء تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع.