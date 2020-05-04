أملج تواصل منع التجول بدوريات أمنية داخل الأحياء

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http://almnatiq.net/?p=860125
أملج -فايز السميري- تصوير سليمان البلوي

تواصل القطاعات الأمنية بمحافظة أملج متابعتها وتواجدها في شهر رمضان المبارك من خلال فرقها ونقاطها الأمنية لتطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كرونا الجائح وانطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″.
ووثقت عدسة ” المناطق” بالصور خلال جولتها الميدانية في تاسع يوم من رمضان الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، إضافة إلى متابعة ميدانية بتواجد الشرطة والمرور وبقية القطاعات الأمنية الأخرى وذلك في تنفيذ منع الدخول والخروج من أملج وانتشار الضباط والأفراد لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول ببقائهم في منازلهم وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى.

كما جسدت “المناطق” امتثال المواطنين والمقيمين لتنفيذ قرار منع التجول الذي يدل على ثقافة المجتمع وتعاونهم وتعاملهم مع تطبيق التعليمات الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للوقاية من فيروس كورونا.

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