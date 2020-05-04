أمانة الشرقية توضح حقيقة مشروع جزيرة المملكة

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كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، انه الحاقا للبيان التوضيحي الخاص بما يسمى مشروع “جزيرة المملكة ” في كورنيش الخبر الشمالي، فقد تقدمت احد الشركات الخاصة إلى أمانة المنطقة الشرقية بهدف عرض فكرة إقامة مشروع سياحي استثماري في محافظة الخبر وتحديدًا في كورنيش الخبر الشمالي ، وذلك في اجتماع ضم ممثلي الشركة والادارة المختصة بالأمانة .

واشار الى انه تم الايضاح لممثلي الشركة المتقدمة بأن الاجراءات الرسمية لتنفيذ هذا المشروع يتطلب الدخول في منافسة عامة بناءً على نظام المنافسات الحكومية فيما تم اثناء الاجتماع إبلاغ ممثلي الشركة بأن الامانة سوف تقوم بطرح موقع يتناسب مع فكرته في كورنيش الخبر للإستثمار وعليه التقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع والتقدم عليه وتقديم فكرته ضمن عطائه ، بحسب الإجراءات المعمول بها

وقال ان الامانة طرحت إقامة مشروع في كورنيش الخبر على المنصة لجميع المستثمرين ودعت من يرغب في المنافسة شراء كراسة الشروط والمواصفات، موضحا ان الشركة المعنية لم تتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات بينما تقدمت شركات أخرى وتم فتح العطاءات لمن تقدم والمشروع الان في مرحلة التحليل الفني .

وزاد ان الشركة قامت وبشكل مخالف بإنتاج فيديو لمشروع تحت مسمى ( جزيرة المملكة ) وتضمن الفيديو وضع شعار رؤية المملكة وشعار الامانة دون أخذ الموافقات الرسمية لوضع هذه الشعارات ، اضافة الى تسريب هذا الفيديو في وسائل التواصل الإجتماعي مؤكدا ان الأمانة تقوم حاليا بالتواصل مع الجهة المختصة لمعرفة من المتسبب في تسريب هذا الفيديو وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وشدد الصفيان على ان أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها وأنها تدعم جميع المستثمرين في اقامة مشاريع سياحية تخدم المنطقة وأهاليها ، وتوكد على الجميع أخذ المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الشائعات