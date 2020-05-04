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الاتحاد السعودي للتايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية بمشاركة 135 لاعبا

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الاتحاد السعودي للتايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية بمشاركة 135 لاعبا

الاتحاد السعودي للتايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية بمشاركة 135 لاعبا
http://almnatiq.net/?p=860140
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو عن أسماء الفائزين في أول منافسة افتراضية (عن بعد) عقب اختتام منافسات بطولة المملكة الافتراضية الأولى للتايكوندو (للبومسي – ذكور) 2020 أبتي، واستمرت 6 أيام بمشاركة (135) لاعباً.
وحقق المركز الأول في فئة الناشئين عبدالملك العنزي، وحل ثانياً معاذ الحسن ، وفي المركز الثالث الحسن آل هنيدي ورابعاً الفضل آل حمادة.
وفي فئة الشباب حل أولاً عبدالله آل راشد، وفي المركز الثاني أحمد آل خليفة، وثالثاً أحمد آل زاهر، ورابعاً محمد الشهري وفي منافسات فئة تحت 30 سنة جاء في المركز الأول عقيل ياسين ، يليه محمد المصطفى وثالثاً محمد مغيص، وفي المركز الرابع حمزة الهويشل.
ونال محمد العباس المركز الأول في فئة تحت 40 سنة وحل ثانياً حسين آل عباس، وفي المركز الثالث سلمان البناي، ورابعاً موسى الكثيري.
وفي فئة تحت 50 سنة ، جاء أولاً زهير أبو الرحى وثانياً صلاح رضوان، وفي المركز الثالث خالد فتحي، ورابعاً سامبا سين.
وأشرف على البطولة فنياً وتنظيمياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي ،ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد وقام بتقييم اللاعبين الحكام الدوليين أحمد الحياني وسعد الشهراني ومجاشع علوي .
من جانبه وجّه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري شكره وتقديره لجميع المشاركين في البطولة موضحاً أن الرياضيين يعشقون التنافس فيما بينهم كيفما كان، سواء كان واقعيا أم افتراضيا فهذا دليل على حبهم لهوايتهم ورغبتهم في تطوير مستوياتهم الفنية في ظل توقف الأنشطة الرياضية في هذه الجائحة .

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