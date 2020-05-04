مسجد الزرقاء التاريخي بثرمداء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

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يقع مسجد الزرقاء التاريخي في بلدة ثرمداء القديمة التابعة لمحافظة مرات شمال غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المباني التراثية في المنطقة، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

ويعود تاريخ بناء مسجد الزرقاء التاريخي إلى عهد الإمام فيصل بن تركي – رحمه الله – في الفترة ما بين (1259هـ إلى 1282هـ ) ، ويعد من أبرز المعالم التراثية في بلدة ثرمداء القديمة ، وقد أمر الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بإعادة بنائه حيث جرت توسعة المسجد لاستيعاب أعداد المصلين، ومن أبرز أئمة المسجد إبراهيم عبدالله العنقري، وعبدالرحمن محمد المقرن، وإبراهيم عبدالرحمن العنقري، وعبدالله بن حامد الحامد ، ومن أبرز المؤذنين عبدالله القاسم وعبدالكريم عبدالله الشعلان.

ويقع مسجد الزرقاء شمال بلدة ثرمداء القديمة على الطريق الرابط بين محافظة ثرمداء ومحافظة شقراء، ويبعد المسجد عن محافظة مرات نحو 5.5كم، ويتميز المسجد ببنائه من الطين والحجر ، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو( 326م2) ، ويتسع لنحو (100) مصل ، ويتكون المسجد من بيت الصلاة ، وسرحة ، وخلوة أرضية وميضأة ، وبئر ، وحوض وغرفة للاغتسال، ومنارة مربعة الشكل شمال المسجد يبلغ ارتفاعها نحو (11.29م) ، وللمسجد مدخلان أحدهما شمال شرق والآخر في شمال.

ويضم مسجد الزرقاء التاريخي بعد التطوير الحالي بيت الصلاة ، ومستودعًا ، وسرحة ، ودورات مياه وأماكن وضوء ، ويتسع لـ (180) مصليًا.