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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية
http://almnatiq.net/?p=860144
المناطق - الرياض

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة أمس، كميات كبيرة من الدخان المهرب والتي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك في مركز غذائي في
حي الفلاح شمال العاصمة الرياض، بالإضافة إلى ضبط إحدى المركبات التي كانت متوجهة لتوزيع كميات إضافية.
وصادرت الهيئة جميع الكميات التي كانت مخبأة في المركز الغذائي والمركبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والتي يبلغ عددها 3530 علبة دخان، و 33 كرز معسل، تتجاوز قيمتها 500,000 ريال سعودي.
وكانت هيئة الزكاة والدخل قد ضبطت هذه الكميات بعد بلاغ ورد إليها من قبل إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، ولا يزال التنسيق قائماً مع الهيئة العامة للجمارك لإعداد
محضر مشترك قبل إصدار عقوبات التهرب الضريبي والجمركي.
وأكدت الهيئة أنها تتبع الشبكة المسؤولة عن تهريب وتوزيع هذه الكميات من الدخان والمعسل، وذلك من خلال مركز عمليات الرقابة والتفتيش، مشددة على أنه سيتم إيقاع أشد العقوبات على أفراد هذه الشبكة.
يُشار إلى أن هذه الضبطية تمت بالتعاون مع عدد من الجهات، هي: قوة الضبط الإداري والميداني بشرطة منطقة الرياض، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
والهيئة العامة للجمارك، والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض.
وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجّلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لتطبيق (تحقق) للتأكد من نظامية منتجات التبغ من خلال الأختام الضريبية.

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