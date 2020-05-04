احدث الأخبار

إنتر يعلن برنامجه التدريبي بعد السماح لفرق الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية
أبرز المواد
 الدكتورة سمية السليمان: فنون العمارة والتصميم من تجلّيات الثقافة ولها تأثير في حسن الحياة
أبرز المواد
 تطبيق “سكني” يضيف خدمة “تحمّل الضريبة عن المسكن الأول” لمستفيديه
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية
أبرز المواد
 مسجد الزرقاء التاريخي بثرمداء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للتايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية بمشاركة 135 لاعبا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية توضح حقيقة مشروع جزيرة المملكة
أبرز المواد
 صحة القريات تجري كشفًا طبيًا للعاملين في خدمة التوصيل المنزلي
صحة
 “هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي” تُطلق تطبيق “توكلنا” لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة “منع التجول”
أبرز المواد
 أملج تواصل منع التجول بدوريات أمنية داخل الأحياء
منطقة تبوك
 بلدية جنوب حفرالباطن تغلق مستودع مواد غذائية مخالف وتتلف كمية من اللحوم مجهولة المصدر
المنطقة الشرقية
 بلدية الوجه تواصل معالجة التشوه البصري وإزالة المخلفات
منطقة تبوك
عاجل

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

إنتر يعلن برنامجه التدريبي بعد السماح لفرق الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية

إنتر يعلن برنامجه التدريبي بعد السماح لفرق الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية

أبرز المواد
الدكتورة سمية السليمان: فنون العمارة والتصميم من تجلّيات الثقافة ولها تأثير في حسن الحياة

الدكتورة سمية السليمان: فنون العمارة والتصميم من تجلّيات الثقافة ولها تأثير في حسن الحياة

أبرز المواد
تطبيق “سكني” يضيف خدمة “تحمّل الضريبة عن المسكن الأول” لمستفيديه

تطبيق “سكني” يضيف خدمة “تحمّل الضريبة عن المسكن الأول” لمستفيديه

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

أبرز المواد

إنتر يعلن برنامجه التدريبي بعد السماح لفرق الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية

إنتر يعلن برنامجه التدريبي بعد السماح لفرق الدوري الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية
http://almnatiq.net/?p=860147
المناطق - الرياض

أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم اليوم أن لاعبيه بإمكانهم استئناف التدريب خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومثل العديد من الأطراف الأخرى في الدوري الإيطالي لكرة القدم الذين استفادوا من قرار الحكومة بالسماح للفرق الرياضية باستئناف العمل الفردي، فإن لاعبي إنتر غير ملزمين باستخدام مرافق النادي ويجب تنفيذ التباعد الاجتماعي.
ونشر إنتر بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم قال فيه: “في ضوء التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية اليوم، والذي ينص على إمكانية تدريب الرياضيين المشاركين في الرياضات الجماعية بشكل فردي في المراكز الرياضية الخاصة بهم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، يعلن نادي إنتر أنه سيتمكن لاعبو الفريق الأول بالنادي، على أساس طوعي، من الاستفادة من الملاعب في مركز (سونينج) التدريبي الواقع في منطقة أبيانو جنتيلي، خلال الأيام المقبلة للتدريب بشكل فردي”.
وأضاف البيان: ” بتحديد استئناف الأنشطة التنافسية وإبلاغها بمجرد الانتهاء من الإطار التنظيمي ذي الصلة، وستبقى جميع المناطق الأخرى في المركز مغلقة باستثناء المرفق الصحي والتقني في الموقع، وهو الأمر المطلوب لضمان بيئة آمنة وحماية الرياضيين”.
يذكر أن بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم توقفت منذ منتصف مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة.

روابط ذات صلة

الدكتورة سمية السليمان: فنون العمارة والتصميم من تجلّيات الثقافة ولها تأثير في حسن الحياة

الدكتورة سمية السليمان: فنون العمارة والتصميم من تجلّيات الثقافة ولها تأثير في حسن الحياة
تطبيق “سكني” يضيف خدمة “تحمّل الضريبة عن المسكن الأول” لمستفيديه

تطبيق “سكني” يضيف خدمة “تحمّل الضريبة عن المسكن الأول” لمستفيديه
“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3500 علبة دخان لا تحمل أختاما ضريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*