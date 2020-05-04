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135 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا

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الولايات المتحدة تسجّل 29671 إصابة جديدة و 1452 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 29671 إصابة جديدة و 1452 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=860148
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 29,671 إصابة مؤكدة و 1,452 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,122,486 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 65,735 حالات وفاة.

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