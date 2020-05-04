مجموعة “حيث الإنسان أولًا” تطلق مبادرات تطوعية لمواجهة تأثيرات “كورونا”

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رغم الأزمة التي يمر بها العالم في مواجه انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والدواعي الصعبة في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازيةوالمسؤولية العالية على المجتمع وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، قررت مجموعة “حيث الإنسان أولًا” بالاستمرار في العطاء عبر المساهمة في تنمية وتوعية المجتمعوالمبادرة في التخفيف عن الآثارالسلبية المترتبة عن جائحة كورونا على بعض الأسر والأفراد.

تقوم مجموعة “حيث الإنسان أولًا” بالاستمرار في العطاء عبر توزيع سلال غذائية للأسر المتعففة والمتضررة من أحداث الوباء العالمي “كورونا” في عدد من مدن المملكة ابتداءً من مدينة جدة في (حملة عطاء مستمر)بالتعاون مع مؤسسة مجتمع جميل الخيرية والتي انطلقت يوم الجمعة الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٠م، ليكونوا عونًا لهم في هذه الفترة الحرجة وتعزيزًالفكرة كلنا أبناء هذا الوطن الغالي، وتستمر هذه الحملة حتى انقضاء هذه الجائحة،ولم تنسى المجموعة الاحترازات الصحية بسبب وباء كورونا، حيث أنه تم أخذ جميع الإجراءاتالوقائية في الحملات الميدانية مع أخذ الآتي في الاعتبار: تقليل عدد المتطوعين، توزيع الكمامات والقفازات،واستلام وتسليم الصناديق حسب الإجراءات المتبعة للسلامة من وزارة الصحة.

وفي كل رمضان تقوم المجموعة بعمل لقاءات أسبوعية مع شخصيات ملهمة ومؤثرة للحديث عن أبرز القيم الإنسانية وأثرها على حياتهم تحت مسمى (برنامجنحن قيمنا) وفي هذا العام تستمر الحملة عبر لقاءات أسبوعية إلكترونية عبر برنامج زووم كل سبت ولمدة أربعة أسابيع خلال شهر رمضان لمناقشة محاور مختلفة، حيث استضافت المجموعة في أولى جلساتها الحوارية الدكتور وديع أزهر مستشار التخطيط الإداري والشخصي والأستاذ عبدالله اليحيى كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتش والمدير العام لمركز أوكتاريوموالأستاذ بدر اليماني مستشار العلاقات الإنسانية للتحدث عن “العزلة، نعمة أم نقمة” وما هي القيم المكتسبة.

كما أطلقت المجموعة حملة توعوية مجتمعية عن التطوع وخاصة في مواجهة “كورونا” تحت مسمى (حملة جوي يجمعنا)وهي عبارة عن لقاءات أسبوعية خلال شهر رمضان لمناقشة التغيرات التي حدثت مع انتشار الوباء العالمي وكيف أثرت في الأعمال التطوعية وغيرها من المواضيع التي تهم المتطوع من كيفية بناء شراكة استراتيجية ومعرفة أساسيات التطوع. حيث استضافت المجموعة في أولى جلساتها يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠م عبرالبث المباشر في منصة إنستجرام الخاصة بالمجموعة @joyofyouth الأستاذ همام زارع المدير العام لماجد للتنمية المجتمعية لمناقشة “التطوع في مواجهة جائحة كورونا” مع مؤسس المجموعة الأستاذ سعيد أزهر.

ومن صور التكافل الاجتماعي التي يراها البعض بمثابة الوجه المشرق الوحيد لفيروس كورونا،أطلقت المجموعة بالتعاون مع مجموعة البنجابي والمالكي للمحاماة والاستشارات القانونية مبادرة تحت مسمى(في الحفظوالصون) وهي جلسات حوارية كل يوم اثنين واستشارات قانونية كل يوم أربعاء لزيادة وعي الفرد بحقوقه وواجباته في ظل الظروف الراهنة وذلك بمشاركة نخبة من المحاميين ورجال الأعمال وتستمر لمدة أربع أسابيع.حيث بدأت المجموعة في أولى جلساتها يوم الاثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٠م عبر برنامج زووم بعنوان الدعم الحكومي للمواطن والمقيم وأثره في القطاعات المختلفة مع الضيوف:المحامي إسماعيل المالكي مستشار قانوني وعضو هيئة تدريس ومدرب معتمد في وزارة العدلوالمحامي خالد السريحي شريك مدير لشركة محاماة والدكتور نزار باهبرياستشاري أمراض باطنية ومعدية ومحاور الجلسةحامد دخيل رائد أعمال ومقيم عقاري مرخص.

مجموعة “حيث الإنسان أولًا” مجموعة شبابية سعوديةغيرربحية مختصة بالإنسانية والمحافظة عليها من خلال تسخير قوى وجهود الجيل الصاعد في مساعدة الأفراد والأسرالمحتاجة على هيئة حملات تُقيمها المجموعة مستقلة بنفسها أو بالتعاون مع إحدى القوى العاملة والجهات الصاعدة في المجتمع.أنشئت من قبل المؤسس الأستاذ سعيد أزهر عام ٢٠١٣م وتغطي ١٠ مدن مختلفة في المملكة وعدد من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية.