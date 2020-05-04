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ضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال

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ضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال

ضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال
http://almnatiq.net/?p=860159
المناطق - الرياض

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أنه جرى اليوم ضبط جرافتين و 15 شاحنة أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقد تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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