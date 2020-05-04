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135 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا

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أتلتيكو مدريد يجري فحوص كوفيد 19 للاعبيه يوم الأربعاء لاستئناف التدريبات

أتلتيكو مدريد يجري فحوص كوفيد 19 للاعبيه يوم الأربعاء لاستئناف التدريبات

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أتلتيكو مدريد يجري فحوص كوفيد 19 للاعبيه يوم الأربعاء لاستئناف التدريبات

أتلتيكو مدريد يجري فحوص كوفيد 19 للاعبيه يوم الأربعاء لاستئناف التدريبات
http://almnatiq.net/?p=860160
المناطق - الرياض

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد الإسبانى لكرة القدم سيخضع لاعبيه لفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) يوم الأربعاء المقبل، على أن يستأنف التدريبات بمجرد ظهور النتائج.
وسيجري أتلتيكو مدريد الفحص لجميع لاعبي الفريق الأول قبل أن يحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات اعتبارا من يوم الجمعة.
وأعلنت الحكومة الإسبانية قبل أيام بدء تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة لتفادي انتشار العدوى، على أن تبدأ إجراءات الفتح اعتبارا من الغد.
وستخضع جميع أندية الدوري الإسباني للتفتيش على منشآت التدريب من جانب السلطات الصحية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب إجراء الفحص للاعبين، قبل السماح ببدء التدريبات.

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