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“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة الشرقية

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“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة الشرقية

“الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=860170
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل : (الخرمة، تربة، المويه، رنية)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة (09) من صباح غد الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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